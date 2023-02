Canossa, appello urgente per ritrovare il cane Lila

Lila è scomparsa da alcuni giorni

Canossa (Reggio Emilia), 10 febbraio 2023 - Mobilitazione in val d’Enza per ritrovare Lila, un cane che da un paio di settimane è stata adottata da una famiglia reggiana, a Canossa. Fino a quel momento era stata per nove anni in un canile, a Bari. Grazie a una associazione, è stata portata in Emilia e adottata. Ma è sparita da alcuni giorni. Decine di volontari sono impegnati nella ricerca, dopo l’ultimo avvistamento nei pressi di Alboreto, tra Vedriano e Pietranera. Il cane si chiama Lila, ha nove anni, è molto docile e mansueta. E’ riconoscibile dalla parte posteriore del corpo rasata, in seguito a un doppio intervento medico alle anche. Il cane, che ha un collare blu, necessita di urgenti cure mediche. I proprietari hanno messo a disposizione una ricompensa di 500 euro per chi favorirà il suo ritrovamento. Per informazioni: tel. 348-2419648 oppure 339-6811496. Alcuni volontari impegnati nelle ricerche sono anche all'opera per cercare la disponibilità di un drone per poter effettuare dei controlli dall'alto, sul territorio circostante, per favorire il ritrovamento del cane.