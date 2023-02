Carnevale a Castelnovo Sotto, il gran finale rinviato al 5 marzo

Uno dei carri del carnevale

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 26 febbraio 2023 - Dopo tre domeniche di successo, il carnevale del Castlein, a Castelnovo Sotto, è costretto una pausa. Per il maltempo, infatti, il gran finale di oggi è stato annullato. Ma la festa è solo rinviata di una settimana. Gli organizzatori, infatti, stamattina hanno comunicato che la quarta sfilata, con proclamazione e premiazione della scuderia vincitrice, è prevista per domenica 5 marzo. Vento forte e pioggia hanno fatto decidere per il rinvio. Inizialmente si era pensato di annullare la quarta sfilata allegorica, rinviando ad aprile, al giorno della mostra mercato della maschera e dei carri, la premiazione con consegna del gonfalone. Ma alla fine è arrivato l’ok per una nuova domenica di festa, prevista appunto per il 5 marzo, quando in centro a Castelnovo Sotto torneranno i carri, le mascherate, con l’assegnazione del gonfalone e la restituzione delle chiavi del paese al sindaco da parte del Castlein, la maschera simbolo del carnevale locale.