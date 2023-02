Casalgrande, auto in fiamme da concessionario

Incendio di autovettura

Casalgrande (Reggio Emilia), 4 febbraio 2023 – Ennesimo incendio di autovettura nel Reggiano. La scorsa notte, verso l’una, allarme scattato a Casalgrande, in via Magellano nella frazione di Veggia, dove era stato segnalato l’incendio di un veicolo nel cortile di una concessionaria di auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sassuolo e di Reggio, oltre ai carabinieri di Casalgrande per compiere gli accertamenti. Una volta domato il rogo, si è cercato di risalire alle cause delle fiamme. Molto probabile la natura dolosa dell’incendio. Si tratta di un’Audi A4 di proprietà di un cinquantenne residente a Casalgrande. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme, che hanno interessato anche un Volkswagen Transporter, rimasto danneggiato. In corso di valutazione i danni provocati dalle fiamme, per diverse migliaia di euro. Si sta indagando per chiarire quanto accaduto. Si tratta dell’ennesimo incendio che si verifica nel Reggiano. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati diversi gli incendi dolosi di autovetture, in particolare a Reggio città, ma anche in altre zone della provincia, con indagini in corso da parte di polizia e carabinieri.