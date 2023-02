EnCor Correggio, Comune vince ancora in tribunale

La sede di EnCor a Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 23 febbraio 2023 - Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda EnCor di Correggio, con l’ex sindaco Marzio Iotti e l’ex direttore generale Luciano Pellegrini condannati in vari gradi di giudizio al risarcimento del danno provocato dal fallimento della società comunale, per una somma complessiva di oltre sei milioni e ottocento mila euro. Iotti e Pellegrini avevano chiesto, con causa in tribunale, il riconoscimento di non essere tenuti a versare nulla al Comune e che l’ente non fosse legittimato a procedere in via esecutiva nei loro confronti per recuperare le somme in questione. Di diverso parere il Comune, assistito dall’avvocato Federico Pozza. Il tribunale ha respinto le domande di Iotti e Pellegrini, riconoscendo il diritto del Comune di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti per il recupero dell’intera somma oggetto di condanna da parte della Corte dei Conti, condannandoli inoltre a rifondere all’ente locale le spese di lite per oltre 32 mila euro. La vicenda giudiziaria potrebbe non essere finita in caso di presentazione di un ricorso contro questa sentenza. Pur non entrando nel merito della vicenda, il commissario straordinario comunale, Salvatore Angieri, accoglie con soddisfazione la sentenza del tribunale reggiano.