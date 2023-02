Fiamme nella stalla, bruciati cinque vitelli

L'intervento dei vigili del fuoco

Reggiolo (Reggio Emilia), 10 febbraio 2023 - Un incendio divampato per un problema elettrico non ha lasciato scampo a cinque vitelli, che erano nelle loro gabbie, all’esterno di una azienda agricola, in via Caselli, nelle campagne di Reggiolo. L’allarme poco dopo la mezzanotte, quando sono state notate le fiamme provenire dall’area in cui si trovavano le gabbie per i vitelli nati da poco. Forse un corto circuito all’impianto delle lampade per il riscaldamento delle gabbie ha provocato l’incendio, in parte domato dai proprietari dell’azienda, con i vigili del fuoco arrivati da Guastalla e da Suzzara a completare l’opera di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area. Per i cinque vitelli non c’è stato nulla da fare. Al momento di domare il rogo, infatti, ci si è accorti che gli animali erano rimasti intrappolati nelle loro gabbie. I danni strutturali sono stati limitati dal tempestivo intervento dei proprietari. Le cause del rogo risultano accidentali.