Furti notturni in due farmacie a Reggio Emilia

Una delle farmacie prese di mira dai ladri

Reggio Emilia, 20 febbraio 2023 – Furti notturni in due farmacie di Reggio. Sono avvenuti fra le tre e le quattro ad opera di autori finora rimasti ignoti alle forze dell’ordine. Il primo allarme è scattato verso le tre in zona Gardenia, in città, dove sono subito intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile per un primo sopralluogo. All’arrivo della “gazzetta” del 112 i ladri erano già riusciti ad allontanarsi. Gli intrusi sono entrati nella farmacia dopo aver forzato la porta d’ingresso, puntando al fondo cassa. Ben sapendo dell’allarme, sono poi fuggiti in pochi minuti per non farsi intercettare alle forze dell’ordine. Un’oretta più tardi altro allarme, stavolta a Pieve Modolena, con i ladri che hanno sfondato la porta d’ingresso usando un tombino in metallo per crearsi un varco. Anche in questo caso i malviventi hanno puntato al fondo cassa, portandosi via anche alcuni apparati informatici che si trovavano nella zona del bancone. In entrambi i casi l’attivazione del sistema antifurto ha permesso di evitare danni maggiori. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che sperano in indizi utili dalle immagini della videosorveglianza della zona.