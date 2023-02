Gattatico, denunciato per detenzione di marijuana

La droga sequestrata

Gattatico (Reggio Emilia), 10 febbraio 2023 – Formalmente disoccupato, ma indagato per spaccio di droga. I carabinieri di Gattatico hanno svolto accertamenti su un uomo di 59 anni, residente nel paese della Val d’Enza, denunciato l’altra mattina per il possesso di circa due etti di marijuana e un bilancino. Con il sospetto legato ad alcune segnalazioni arrivate in caserma, i militari di Gattatico hanno effettuato una perquisizione domiciliare, culminata con il rinvenimento della droga. Nella lavanderia, in un barattolo, sono stati trovati 31 grammi di marjuana, una busta di plastica con 162 grammi d foglie essiccate di marjuana, una busta con 8 grammi circa di marjuana e altra busta con 9 grammi di sostanza, oltre a una bilancia adibita a una pesatura fino al mezzo chilo. Nel secchio dell’immondizia, sotto il lavello della cucina, c’era un barattolo in vetro con poco più di un grammo di marjuana. Il materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato denunciato alla magistratura.