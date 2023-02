Guastalla, arte in lutto per Augusto Agosta Tota

Augusto Agosta Tota aveva 84 anni

Guastalla (Reggio Emilia), 17 febbraio 2023 - Vinto da una malattia, è deceduto all’ospedale di Guastalla, la cittadina dove abitava, Augusto Agosta Tota. Aveva 84 anni ed era conosciuto per la sua attività di editore e di promotore di eventi artistici, in particolare mostre di Antonio Ligabue, di cui era stato collaboratore per il mercato delle sue opere, negli anni Cinquanta, quando l’artista di Gualtieri cominciava a mettersi in evidenza. Agosta Tota era stato anche fondatore e presidente del Centro Studi Ligabue di Parma, oltre che stretto collaboratore di Vittorio Sgarbi, con il quale aveva organizzato numerosi eventi in Italia e all’estero. Augusto Agosta Tota era un uomo dal carattere solare, sempre disponibile, dalla passione contagiosa per l’arte e la cultura. Era stato molto amico di Flavio Bucci, l’attore che aveva impersonato Antonio Ligabue nel celebre sceneggiato Rai. Lascia le figlie Cinzia e Simona, la nipote Alice, i nipotini Sebastian e Juliet, fratelli e sorelle, oltre ai generi Mario e Michael. La salma è composta alla Casa funeraria Città di Guastalla in via Oldella. I funerali lunedì mattina alle 10 in duomo a Guastalla. Moltissimi i messaggi di cordoglio da esponenti dell'arte ma anche da tanti concittadini di Guastalla, la cittadina a cui era sempre rimasto legato.