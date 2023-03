Guastalla, degrado ambientale e auto rubata in via Pallone Ultimo

Il controllo in via Pallone Ultimo

Guastalla (Reggio Emilia), 3 marzo 2023 – Un massiccio controllo è stato eseguito ieri mattina in via Pallone Ultimo, in un’area alla periferia di Guastalla già da tempo al centro di situazioni di illegalità con la presenza di un insediamento di nomadi, ormai stanziati sul territorio, nel recente passato collegate a episodi al centro di indagini delle forze dell’ordine e al centro di numerose segnalazioni arrivate dai cittadini che frequentano o risiedono in quella zona. Carabinieri della locale Compagnia, con personale del nucleo forestale, polizia locale della Bassa Reggiana hanno eseguito un controllo a vasto raggio. E’ emerso un forte degrado ambientale con deposito incontrollato di rifiuti di varia natura, anceh pericolosi, nei pressi di una abitazione di proprietà di un sessantenne originario dell’Est Europa. Tra i rifiuti anche bombole di gas, batterie al piombo, pannolini usati, vecchie biciclette, carrelli della spesa in disuso, rifiuti plastici, stoviglie abbandonate, cinque vetture fuori uso in stato di abbandono con vetri rotti, penumatici sgonfi, carrozzeria ammalorata. Al proprietario è stata elevata una sanzione di 1200 euro per deposito incontrollato di rifiuti, altri 1500 euro per il veicolo abbandonato in solido con i proprietari, con l’aggiunta delle sanzioni per oltre 3500 euro per la presenza di quattro veicoli risultati non revisionati. C’era pure una Renault Clio senza targhe, risultata oggetto di furto due anni fa a Bologna. Già in passato la stessa area era stata al centro di operazioni di polizia.