Guastalla, va in pensione luogotenente Angelo Mazzolani

Il luogotenente Angelo Mazzolani

Guastalla (Reggio Emilia), 27 febbraio 2023 - Nuovo pensionamento "eccellente" alla Compagnia carabinieri di Guastalla, che ha competenze su gran parte della Bassa Reggiana. Dopo la cessazione del servizio per limiti di età del colonnello Luigi Regni, unico in quel grado a comandare una Compagnia in Italia, va in pensione anche il luogotenente Angelo Mazzolani, che di Regni è stato un validissimo collaboratore. Dal primo marzo Mazzolani lascia l’Arma dei carabinieri, per vent’anni alla guida della caserma di Luzzara per poi essere trasferito al comando compagnia a Guastalla. Umbro d’origine, è arrivato nel Reggiano nel 1988, a Guastalla, poi vicecomandante a Luzzara ai tempi della tragica scomparsa di Pasquale Iscaro, ucciso nello scontro a fuoco con due rapinatori nel luglio 1998. Dal 2020 era stato assegnato al nucleo comando a Guastalla. Nei giorni scorsi Mazzolani è stato salutato dagli amici colleghi in un brindisi augurale in caserma. Nel corso della sua pluriennale carriera il luogotenente Mazzolani ha conseguito attestati di riconoscimento dai superiori per l’attività lavorativa prestata, anche se a lui rimarranno nel cuore gli attestati di riconoscimento dei cittadini luzzaresi che lui considerava la sua famiglia, rappresentando per loro un punto di riferimento. Nel dicembre del 2020 in occasione della cerimonia di saluto, svoltasi nel municipio luzzarese, il sindaco Elisabetta Sottili, nel suo intervento, aveva pubblicamente dichiarato: "Per me il maresciallo Mazzolani ha rappresentato una grande sicurezza perché è una persona su cui si può fare affidamento. Lo abbiamo sentito vicino come un fratello come una persona di famiglia». Parole che dimostrano l’affetto e il rispetto per un uomo dello Stato che ha posto al primo gradino della scala dei valori il servire i cittadini che altro non erano che la sua famiglia.