L'Oktoberfest della Montagnola trionfa a Castelnovo Sotto

I vincitori della Montagnola

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 5 marzo 2023 - Trionfa la birra bavarese dell’Oktober Fest al carnevale di Castelnovo Sotto. Il grande carro dedicato alla storica manifestazione di Monaco, realizzato dalla scuderia della Montagnola, ha infatti trionfato al carnevale del Castlein, che si è concluso oggi al termine della quarta sfilata allegorica in centro al paese. Una festa che doveva concludersi sette giorni prima, ma rinviata per maltempo. E così, davanti al pubblico delle grandi occasioni, ecco la proclamazione del gruppo vincitore ad opera del Castlein, che prima di riconsegnare il governo locale al sindaco, Francesco Monica, ha affidato lo storico gonfalone ai vincitori della Montagnola, che dovranno custodirlo fino all’edizione 2024 del carnevale. Non è stato facile redigere la classifica finale, anche per la bellezza e la cura dei particolari di tutti i carri in sfilata. Sono stati premiati anche i bambini iscritti al concorso delle mascherine. Poi, abbandonato ogni tipo di delusione per la mancata vittoria, anche i componenti delle altre scuderie si sono uniti ai trionfatori di questa edizione con un gran ballo collettivo, che ha fatto esplodere il mix di colori di tutti i gruppi in sfilata. Un particolare riconoscimento va a tutti i volontari, di ogni età, che per mesi hanno lavorato per la realizzazione degli straordinari carri, delle mascherate e dei costumi che hanno decretato il successo del carnevale di Castelnovo Sotto, concluso ieri al tramonto con un gran ballo collettivo.