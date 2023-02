Perseguita l'ex compagna, 44enne agli arresti domiciliari

I carabinieri hanno eseguito il provvedimento

Guastalla (Reggio Emilia), 18 febbraio 2023 – Dopo una reclusione decennale in carcere per reati legati ad associazione mafiosa, un uomo di 44 anni, originario della provincia di Crotone ma residente a Verona, è stato nuovamente arrestato per il suo atteggiamento minaccioso rivolto verso l’ex compagna, che vive nella zona di Guastalla. L’uomo è stato denunciato per atti persecutori e ora è stato emesso un provvedimento cautelare restrittivo, eseguito dai carabinieri della caserma guastallese insieme ai colleghi veronesi. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto di controllo. Il 44enne, espiata una lunga condanna, era sottoposto alla libertà vigilata con la possibilità di trascorrere i fine settimana col figlio minorenne, a Guastalla, dove l’ex compagna lavora. Ma dallo scorso settembre l’uomo avrebbe manifestato atteggiamento molesto e minaccioso verso la donna, dicendole che non avrebbe permesso ad altri uomini di stare vicino a lei, fino alla minaccia di bruciarla nell’acido". L’aveva perfino offesa in presenza di altre persone, pedinandola più volte, tra telefonate e messaggi minatori. Fatti denunciati ai carabinieri, con gli accertamenti che hanno portato alla segnalazione alla magistratura e al provvedimento restrittivo."