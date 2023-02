Reggio Emilia, armi con matricola abrasa nell'appartamento

Le armi sequestrate

Reggio Emilia, 17 febbraio 2023 – Un uomo di 37 anni, residente a Reggio, è stato arrestato per il possesso di tre armi da sparo detenute illecitamente. Il controllo è stato eseguito dagli agenti della Squadra mobile della Questura. L’uomo, un incensurato residente formalmente in abitazione differente da quella interessata dall’accertamento, è stato dichiarato in arresto per detenzione illegale di armi comuni da sparo e deferito, in stato di libertà e per detenzione abusiva di munizionamento, dopo la verifica effettuata in un edificio del centro storico cittadino. Sono stati sequestrati una pistola simiautomatica Beretta simil mod. 34 calibro 7,65 con matricola parzialmente abrasa, una pistola simiautomatica Beretta mod. 81 Pantented calibro 7,65 con matricola completamente abrasa, una doppietta bigrillo a canne parallele con impugnatura a pistola con calibro 410, cinque munizioni calibro 7.65, 16 munizioni calibro 32, cinque cartucce a salve calibro 320, oltre a un grammo di cocaina suddivisa in due dosi. Le due pistole, di cui una clandestina con matricola abrasa, erano custodite all’interno della camera da letto dell’appartamento mentre il fucile era custodito nel sottotetto dell’immobile. Ora si indaga per cercare di capire se le armi sequestrate siano state usate per commettere reati.