Reggiolo, rogo in azienda di maglieria

Reggiolo (Reggio Emilia), 8 marzo 2023 – Allarme incendio, verso le 8 di oggi, in un’azienda di maglieria in viale Regina Margherita a Reggiolo. L’allarme è scattato alla centrale operativa del 115 quando è stato visto un denso fumo nero alzarsi dalla zona dell’azienda, alle porte del paese, non distante dal ponte della Cispadana. Immediato l’intervento in forze dei vigili del fuoco, con la squadra di Guastalla che ha ricevuto il supporto dei colleghi arrivati da Reggio (anche con l’autoscala), Suzzara e Luzzara. Non risultano conseguenze alle persone e interventi di personale sanitario, ma i testimoni hanno parlato di un denso fumo che è stato visto uscire da un’area dell’azienda, probabilmente quella in cui si trovano degli scarti di lavorazione di maglieria. I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per cercare di isolare l’incendio, evitando che potesse estendersi ad altre aree dell’edificio o a strutture adiacenti, anche per la presenza di una abitazione privata proprio accanto all’area interessata dal rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.