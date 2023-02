Rio Saliceto, ladri in bar del centro storico

La porta danneggiata dai ladri

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 14 febbraio 2023 - Ladri in azione nella notte ai danni del bar Arcadia, in via dei Martiri, in centro storico a Rio Saliceto. Verso le quattro è scattata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 112, con una pattuglia dei carabinieri di Campagnola intervenuti per un primo sopralluogo. I ladri, poco prima, hanno infranto una vetrata per crearsi un varco. Una volta all’interno del locale pubblico, gli intrusi hanno puntato al registratore di cassa per portare via alcune centinaia di euro che erano in cassa. Sono in corso accertamenti per verificare se vi siano anche altri ammanchi di alimenti, bevande o altri oggetti dalla cucina, dal magazzino e dalla stessa area del bar aperta al pubblico. I danni sono in corso di quantificazione. Non è la prima volta che il centro storico di Rio Saliceto, con i suoi locali pubblici e negozi, viene preso di mira dai ladri. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Campagnola.