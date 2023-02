Rubò bici dopo un trasloco, condannato e arrestato

I carabinieri di Gattatico

Gattatico (Reggio Emilia), 25 febbraio 2023 – Si era trasferita dal Mantovano in Sicilia, in provincia di Trapani. Una impresa di traslochi aveva provveduto al trasporto degli arredi fino al Sud. Ma per una controversia al momento del pagamento (pare per una somma inferiore rispetto a quello che l’azienda si attendeva), il traslocatore si era introdotto nell’abitazione della cliente, derubandola di due costose biciclette. Fatti avvenuti nel 2015. La donna, arrivata a destinazione, si sarebbe accorta di alcuni mobili danneggiati. E per questo aveva deciso di pagare una somma inferiore per il servizio ricevuto. Scelta che non era affatto piaciuta al titolare dell’impresa di trasloco, un uomo di 56 anni residente nel Reggiano, Michele Cusumano, il quale aveva poi “rimediato” con il furto delle biciclette. Per quell’episodio si è svolto un processo in Sicilia, con la sentenza di condanna a un anno di reclusione che è diventata definitiva . E ora l’Ufficio Esecuzioni penali della Procura Generale della Corte d’Appello di Palermo ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione, trasmesso ai carabinieri della caserma di Gattatico, paese dove l’uomo vive. I militari hanno provveduto a rintracciare l’uomo, accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Si trova in carcere per espiare la condanna.