San Martino in Rio, cade in bici e resta ferito

Accertamenti dei carabinieri a Stiolo

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 19 febbraio 2023 - Soccorsi mobilitati, in mattinata a Stiolo di San Martino in Rio, in via Stradone, dove verso le 8,30 alcuni passanti hanno notato un uomo a terra, a poca distanza da una bicicletta, all’altezza di un incrocio, alle porte del paese. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 118, che ha fatto intervenire sul posto l’ambulanza della Croce rossa e l’autoinfermieristica di Correggio, oltre al personale dell’elisoccorso giunto da Parma e atterrato in un campo nei pressi del luogo dell’incidente. Il ferito, di 38 anni, abitante in zona, è apparso sotto choc per un trauma cranico e facciale. Dopo le prime cure è stato caricato a bordo dell’elicottero del 118 e trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni piuttosto serie. Potrebbe trattarsi di una caduta autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Ma sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Bagnolo per poter chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Soccorsi mobilitati anche la sera prima, in via Moro a Fabbrico, dove un'autovettura Fiat Punto si è ribaltata in un fossato. Ferito un 61enne del paese, portato in ospedale a Guastalla, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche ambulanza, autoinfermieristica, vigili del fuoco e carabinieri.