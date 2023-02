Scandiano, cinque chili di droga in un casolare a Chiozza

La droga trovata nel casolare

Scandiano (Reggio Emilia), 21 febbraio 2023 – Occupava abusivamente un casolare disabitato, a Chiozza di Scandiano, che usava come deposito della droga. I carabinieri di Scandiano hanno rinvenuto dell’edificio oltre cinque chili di marijuana, probabilmente destinata al “mercato” reggiano, nella zona Ceramiche. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ieri mattina i carabinieri hanno arrestato un cittadino nordafricano di 49 anni, in Italia senza fissa dimora, mentre la droga è stata sequestrata. Lo straniero è accusato pure di furto di energia elettrica, per l’allaccio abusivo realizzato per fornire elettricità all’immobile. Si aggiunge anche l’accusa di occupazione abusiva di edifici. Ieri mattina un responsabile della cooperativa proprietaria del casolare ha segnalato ai carabinieri la presenza sospetta di persone a lui ignote, con presenza di un giaciglio di fortuna e resti di alimenti. Nel corso del controllo è stata trovata la droga, in mansarda, in uno scatolone nei pressi della vasca da bagno. Poco dopo è arrivato lo straniero in bici. Alla vista dei militari, il 49enne ha tentato di disfarsi delle chiavi dell’immobile, subito recuperate dai carabinieri. Appena qualche giorno fa, poco distante dallo stesso casolare, erano stato rinvenuto un ingente partita di droga costituita da 10 chili di marijuana, non distante dalla ferrovia. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati tra loro.