Schianto sulla Cispadana tra Guastalla e Gualtieri

L'incidente sulla Cispadana

Guastalla (Reggio Emilia), 8 febbraio 2023 – Un violento schianto tra auto ha bloccato parte della strada Cispadana, con notevoli disagi al traffico, nel primo pomeriggio alla periferia di Guastalla. L’incidente si è verificato poco dopo le 13 in un tratto di strada all’altezza della zona industriale di San Giacomo, non distante dalla rotatoria che porta all’area produttiva. Un uomo trentenne e due donne, di 39 e 57 anni, sono rimasti feriti, per fortuna non in pericolo di vita. Dopo le prime cure sono stati portati con le ambulanze della Croce rossa di Guastalla al pronto soccorso dell’ospedale di zona. Sono intervenuti anche automedica e il personale dell’autoinfermieristica per poter garantire un primo adeguato soccorso sanitario. Coinvolte nello schianto una Ford Fiesta condotta da un uomo, il quale dopo aver urtato una Fiat Cinquecento guidata dalla cinquantenne guastallese, ha sbandato, finendo sulla opposta corsia dove giungeva la Peugeot con a bordo una donna 39enne. Impossibile evitare l’impatto. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture, gravemente danneggiate. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana. Il traffico è stato in parte deviato nella zona industriale. Evidenti i disagi alla viabilità in quella zona.