Scivola mentre scia al Cerreto, grave donna di 56 anni

La motoslitta usata per i soccorsi

Ventasso (Reggio Emilia), 3 febbraio 2023 – Soccorsi mobilitati, nel primo pomeriggio a Cerreto Laghi, sull’Appennino reggiano, per una donna di 56 anni, toscana della provincia di Livorno, caduta accidentalmente mentre sciava. Si è procurata una ferita piuttosto serie mentre stava percorrendo la pista numero 1, in un tratto piuttosto ripido. Personale della Croce rossa locale, insieme all’elicottero del Soccorso alpino, arrivato da Pavullo nel Frignano, ha garantito il primo intervento sanitario, con la collaborazione dei carabinieri di Collagna. Grazie alle tecniche di sci alpinismo, la donna è stata recuperata con la corda mediante un paranco, usando proprio la motoslitta in dotazione ai carabinieri. A seguito della caduta, da non ricondurre a responsabilità di altre persone, la donna sembra aver riportato seri traumi al femore. La sciatrice toscana è stata poi caricata a bordo dell’elicottero del 118 e trasferita al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.