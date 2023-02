Tentarono furto in pizzeria a Carpi, fratelli agli arresti domiciliari

I carabinieri di Fabbrico

Rolo (Reggio Emilia), 18 febbraio 2023 – Finiscono nei guai per un furto avvenuto nel novembre 2019 in una pizzeria di via Magazzino a Carpi. Due fratelli, all’epoca di 16 e 19 anni, ora abitanti a Rolo, facevano parte della banda composta da quattro giovanissimi, fermati dai carabinieri grazie all’allarme lanciato dal titolare del locale pubblico, il quale dopo l’ora di chiusura si era intrattenuto in ufficio per sbrigare alcune pratiche. Aveva sentito rumori sospetti e dato subito l’allarme alle forze dell’ordine. Per quel furto, dopo la conclusione dell’iter giudiziario per i due maggiorenni che erano stati arrestati, è arrivata anche la definizione della sentenza di condanna per i due minorenni, all’epoca denunciati. Per loro la condanna a sei mesi di reclusione è stata confermata anche in Appello, diventando definitiva lo scorso novembre. Il tribunale di sorveglianza, non ravvisando le condizioni per ammettere i due giovani all’espiazione della pena con l’affidamento ai servizi sociali, ha disposto per entrambi la detenzione domiciliare, con il provvedimento restrittivo eseguito dai carabinieri di Fabbrico.