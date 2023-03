Toano, assalto notturno alla cassaforte di EmilBanca

La filiale di EmilBanca a Toano

Toano (Reggio Emilia), 3 marzo 2023 – L’ennesimo furto in banca ora porta a ipotizzare che ci sia in azione una banda specializzata in questo tipo di reati, che punta al denaro di casseforti e contenitori interni per fare bottino. La scorsa notte l’ennesimo episodio, verso le due, a Toano. Durante un servizio di controllo, i carabinieri del paese hanno notato evidenti segni di scasso alla porta laterale dell’istituto di credito, la filiale di EmilBanca di via Verdi. E’ stato accertato che ignoti erano entrati per rubare. E’ stato chiamato sul posto un responsabile della banca per un primo controllo. SI è accertato che i ladri erano entrati negli uffici, riuscendo a portarsi via una cassaforte cash-in contente varie migliaia di euro, ancora in corso di esatta quantificazione. Le ricerche scattate in tutta la zona non hanno per ora consentito di rintracciare i malviventi, che erano già lontani al momento dell’accertamento. Appena pochi giorni fa un simile episodio si era verificati alla Bpm a Viano e in precedenza alla filiale di EmilBanca a Lentigione di Brescello. Simili risultano essere le tecniche usate per i vari furti. Per questo non si esclude che possa essere una stessa banda ad agire. Ipotizzando pure collegamenti con il furto di casseforti avvenuto negli uffici del negozio Cagna & Benelli a Reggio. Quasi azzerate le rapine in banca o i colpi con le esplosioni del bancomat, ora sembrano essere più utilizzati i furti notturni, su cui sono in corso le indagini coordinate dalla magistratura locale. Spesso vengono prese di mira banche di piccoli paesi, in zone che non sempre sono coperte in modo evidente dal controllo con telecamere e videosorveglianza territoriale.