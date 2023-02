Trovato con la droga, morde un carabiniere

Controlli in zona stazione

Reggio Emilia, 14 febbraio 2023 – Ha cercato di disfarsi di sette bustine confezionate di marijuana per sfuggire al controllo dei carabinieri. Poi, una volta recuperata la droga, i militari hanno scoperto che l’uomo, un nigeriano di 25 anni domiciliato a Reggio, aveva nascosti in bocca alcuni involucri sospetti, poi risultati essere quattro dosi di crack. Al tentativo dei carabinieri di effettuare il controllo, il giovane africano ha morso uno dei militari, tanto da essere arrestato non solo per il possesso di droga ai fini di spaccio, ma anche per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il controllo è avvenuto ieri sera nella zona della stazione ferroviaria, in centro a Reggio. Sequestrati circa dieci grammi di marijuana e le dosi di crack per un peso di tre grammi. Il carabiniere che è stato morsicato al dito, è stato poi medicato in pronto soccorso. Per lui, per fortuna nulla di grave. Mentre veniva arrestato, il telefonino del giovane africano ha continuato a suonare: erano persone che chiedevano di acquistare della droga. Uno di questi, convocato in caserma, ha confermato di aver telefonato per acquistare marijuana, confermando il sospetto dello spaccio.