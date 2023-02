VIolenze e minacce da 15 anni, allontanato dalla moglie

I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza

Montecchio (Reggio Emilia), 28 febbraio 2023 – In più occasione, ormai da una quindicina d’anni, è rimasta vittima di offese, minacce e violenze dal marito, anche in presenza dei figli minorenni. Solo dopo molto tempo la vittima ha deciso di raccontare le sue sofferenze ai carabinieri, facendo avviare le indagini. Per questo un uomo di 42 anni, di origine straniera e residente a Montecchio Emilia, è stato colpito dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi dalla stessa frequentati, mantenendo una distanza di 150 metri. Vietato anche comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri di Montecchio, al termine di una serie di indagini. Era ormai dal 2008 che l’incubo proseguiva tra le pareti domestiche, tra aggressioni fisiche, minacce di morte, molestie sessuali, frasi umilianti: “Piuttosto che pagare gli alimenti ti butto giù dal balcone”, una delle minacce. E poi scatti d’ira violenti per motivi banali, come un ritardo nella preparazione della cena o per aver cambiato canale alla tv. Ora l’uomo non può avvicinarsi alla moglie, come da provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.