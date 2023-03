A 11 anni di distanza dal terremoto via al cantiere per sistemare la chiesa

Sono iniziati i lavori di riparazione dei danni da sisma della Chiesa della Beata Vergine del Popolo a Novellara, situata in pieno centro storico.

Il progetto nasce da un progetto della Regione Emilia-Romagna che dopo gli eventi sismici che hanno scosso l’Emilia, nel maggio del 2012, ha stanziato fondi pubblici dei cittadini per opere di riparazione e rafforzamento strutturale di opere pubbliche, beni culturali, fino all’edilizia scolastica.

La scelta degli interventi è mirata alla riparazione dei danni che ha subito localmente l’edificio durante il sisma ed al suo rafforzamento strutturale. L’intervento previsto per la chiesa, di proprietà comunale, riguarda la posa di catene metalliche e riparazioni delle lesioni murarie, ma verrà conservata la struttura originaria. A integrazione dei lavori effettuati alcuni anni fa, ora si sta intervenendo anche sui pilastri che si affacciano sulla strada, le cui fondazioni verranno consolidate.

"Tali interventi – conferma il vicesindaco Alessandro Baracchi – valorizzeranno un edificio importante nel panorama culturale novellarese, adibito al culto religioso cattolico ortodosso e spesso utilizzato per mostre, concerti e altre iniziative culturali".

La durata prevista per i lavori è di duecento giorni e l’uso della chiesa non dovrebbe subire variazioni durante i lavori. La chiesa della Beata Vergine del Popolo sui trova all’estremità del portico di via Cavour, nei pressi di piazza Unità d’Italia. La prima pietra fu posta nel novembre 1704 dal conte Camillo III Gonzaga. La costruzione avvenne fino al 1708, su progetto dell’architetto reggiano Prospero Mattioli. Nello stesso anno, il 5 agosto, vi fu trasportata l’immagine della Beata Vergine della Neve, originariamente dipinta sul muro della porta d’accesso al castello ad est della piazza, insieme alla statua di San Bernardino, proviene dall’Oratorio che sorgeva davanti alla rocca. Per volontà del vescovo di Reggio, Mons. Picenardi, la chiesa fu eretta come santuario.

La costruzione dell’edificio è avvenuta con il contributo dei cittadini novellaresi, grati alla Vergine per i miracoli compiuti, in particolare per lo scampato pericolo dalla distruzione del paese da parte dei Gallo-Ispani nel 1702.

Antonio Lecci