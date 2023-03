A 16 anni è un talento Lavorerà alla Predator’s

A soli 16 anni è già un talento. E il suo futuro nella Motor Valley emiliano-romagnola potrebbe essere già scritto. La storia è quella di uno studente che si è fatto già notare. La genialità del 16enne Luigi Casolari, studente modello del Gobetti, è già al servizio della monoposto di “Formula Predator’s”. Il suo ’quid’ in più? Saper usare i numeri come nessun altro alla sua età.

Il campione di matematica Luigi Casolari a soli 16 anni incassa un successo che ne conferma la genialità anche in ambito imprenditoriale.

Lo studente d’eccellenza del Liceo scientifico Gobetti di Scandiano è stato infatti scelto per collaborare nel team di “Formula Predator” nell’area ricerca e sviluppo delle monoposto, dato il suo spiccato talento matematico e fisico riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Luigi sta studiando soluzioni volte a migliorare le prestazioni e la sicurezza della monoposto, colte con entusiasmo dal fondatore di “Formula Predator’s” Corrado Cusi.

Predator’s è una monoposto da competizione spinta da un motore motociclistico, concepita per rivoluzionare il mondo delle corse dai costi inaccessibili. Un modo per rendere il brivido della velocità e la passione per i bolidi lanciati sui circuiti di mezzo mondo, non così economicamente inaccessibile. Tutto è pensato per contenere i costi ed esaltare le doti di guida del pilota: macchine tutte uguali, motori sigillati, gomme limitate, un Campionato entusiasmante con tanti partecipanti. Insomma, si parte tutti dalla stessa linea e la differenza la farà poi il pilota stesso e le sue capacità di guida.

La Formula Predator’s è una macchina dalla manutenzione semplice ed estremamente affidabile, alla portata (anche economica) di tutti. Il costo? Sul sito si legge 23.500 euro. Veloce come le costosissime GT, nonostante una potenza limitata, perché leggerissima ed aerodinamica con tanta down-force, ma facile da guidare per chiunque.

Oggi il team Predator’s si arricchisce quindi di un apporto prezioso, della genialità del 16enne reggiano Luigi Casolari.

Le ricerche ora sono concentrate sull’evoluzione della nuova monoposto elettrica a zero emissioni in grado di competere con quelle a motore a benzina. Coppia e potenza disponibili da subito e una maggiore silenziosità garantiscono grandi emozioni in pista, a costi decisamente inferiori. Su questo si concentrerà il talento reggiano.