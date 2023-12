"A 69 anni mi diverto ancora tanto"

Ivana ha compiuto 69 anni. La ragazza con i capelli platinati che negli anni Ottanta aveva conquistato le classifiche internazionali con i suoi brani dal sapore dance, con le posizioni più alte mai raggiunte da un’interprete italiana ( primeggiando rispetto a star come Madonna e Michael Jackson) sabato ha spento le 69 candeline. Oltre 11 milioni di dischi venduti, tra musica e libri (“Briciola, storia di un abbandono”, “Quasi una confessione “ e “Sara capitato anche a te”), un ruolo inattaccabile tra le primedonne della musica pop di casa nostra. "Sono molto felice di questo traguardo, devo ringraziare il mio pubblico", racconta Ivana Spagna, origini venete ma reggiana d’adozione. Ha vissuto per più di 15 anni tra Villa Cella, Salvarano e Albinea, mantenendo un forte legame con la nostra città e con il fratello Giorgio, detto Theo ( ben due Grammy dell’Ascap americana, ndr), il suo più prezioso collaboratore da sempre. "Porto Reggio nel cuore, è in questa città che è partito il mio successo e appena posso ci torno a trovare gli amici". Una carriera insolita, un percorso lastricato di successi, da ex reginetta della dance ("Brani che sono rimasti perché avevano una melodia") ai successi in lingua madre (un terzo posto a Sanremo ‘95, con “Gente come noi”), passando per “Il cerchio della vita”, colonna sonora del capolavoro disneyano “Il re Leone”. Fu proprio Elton John a volerla a tutti i costi per interpretare la voce di Madre Natura. Traguardi irraggiungibili per molte colleghe, alla faccia degli inizi difficili, quando prima dei grandi successi delle sue hits internazionali, alcuni discografici, sostenevano che “una cantante italiana che si chiama Spagna e che canta in inglese non avrà mai successo”. "Mi resi conto di avere raggiunto il cuore della gente, proprio un giorno in cui a Reggio stavo andando in stazione, per raggiungere la mia casa discografica a Milano. Avevo appena fatto “Easy Lady”. Fui fermata da una scolaresca per firmare autografi. Alla fine non feci in tempo a prendere il treno ma mi accorsi che la gente iniziava ad amarmi. In quegli anni mi vestivo in modo strano. Comprai la mia prima giacca, con la quale sembravo un domatore del circo, alla “Bottega del teatro” di Reggio". Oggi, tra nuovi progetti e un tour infinito attraverso la Penisola, sta partecipando a numerose trasmissioni tra Rai e Mediaset. Tempo di celebrazioni, oltre alle 69 primavere, la sua “Easy lady” compie 37 anni.