A 75 anni va in tribunale armato di coltello Un 75enne è stato fermato all'ingresso del Tribunale di Reggio Emilia per porto abusivo di un coltello a serramanico lungo 21 cm. I Carabinieri lo hanno denunciato e sequestrato l'arma. Un episodio che evidenzia l'inquietante fenomeno delle persone che vanno in giro armate.