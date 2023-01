A 78 anni si è spento Pierino Manfredi Amava la natura e cercava di proteggerla

E’ mancato all’affetto dei suoi cari, a 78 anni, Pierino Manfredi (foto), originario di Felina ma abitante a Gombio di Castelnovo Monti: ne danno il doloroso annuncio la moglie Candida Tommasi (insegnante), le figlie Chiara e Lorenza con Fabio, parenti e tanti amici. Questa mattina si svolgeranno i funerali con partenza alle ore 10,30 dall’oratorio di Casa Tommasi in auto per la chiesa antica di Gombio dove verrà celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione il feretro sarà accompagnato nel cimitero locale per la tumulazione. La famiglia ringrazia chi parteciperà. Pierino Manfredi, che da giovane ha fatto diversi mestieri tra cui il rappresentate di oggetti da regalo, era molto conosciuto e stimato. Con la moglie Candida Tommasi, docente nelle scuole di Castelnovo Monti, facevano parte del Comitato Val Tassobbio.

s.b.