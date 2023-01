A 80 anni da Nikolajevka, l’atto eroico di Reverberi

Oggi si celebra il Giorno della Memoria, ricordando il genocidio perpetrato contro gli ebrei europei durante la seconda guerra mondiale. Ieri invece si è fatta memoria, per la prima volta dalla sua istituzione nel maggio 2022 (non senza polemiche al tempo proprio per la vicinanza alla ricorrenza odierna) del sacrificio degli appartenenti al corpo degli Alpini. La data è particolarmente significativa per la sua portata simbolica anche per i reggiani. Fu infatti tra il 26 e il 27 gennaio del 1943 che il generale cavriaghese, Luigi Reverberi, medaglia d’oro al valor militare, guidò gli ultimi superstiti dell’Armir contro le preponderanti e nettamente meglio armate truppe dell’Armata Rossa, per uscire dalla mortale sacca dentro la quale i soldati italiani erano stati circondati. Nel ricordo resta in particolare il momento in cui Reverberi nonostante la situazione disperata, ben pochi uomini validi pronti per l’azione, e con pochissimi mezzi, salì su un carrarmato dell’alleato tedesco e al grido: "Avanti, Tridentina, avanti!" lanciò la carica finale per spezzare l’accerchiamento: ben sapendo che sarebbe stata l’ultima possibilità di evitare la morte, o una prigionia con ben poche opportunità di tornare vivi in patria. Con gli ufficiali a incitare: "Tutti i vivi all’assalto" i superstiti di mesi di stenti nell’inverno russo riuscirono incredibilmente a travolgere le truppe sovietiche e a uscire dalla sacca. Per cominciare poi il lunghissimo viaggio di ritorno a casa. Nonostante l’eroismo di quella notte Reverberi fu tra quelli che non scamparono alle epurazioni, a orologeria, del dopoguerra e venne estromesso, dopo un’istruttoria con molti dubbi, dal servizio attivo. Amarezza che lo tormentò sino alla morte, nel 1954. E’ sepolto a Montecchio nella tomba di famiglia. Il suo retaggio è nelle migliaia di reduci che poterono tornare a casa anche grazie al suo gesto in quella terribile notte di Nikolajevka (ultimo di quegli atti impulsivi e impetuosi che gli erano valsi il soprannome di "Generale Gazosa") e in quanto si legge nella motivazione per l’assegnazione della medaglia d’oro: "Nel momento decisivo si offre al gesto risolutivo. Alla testa di un manipolo di animosi, balza su un carro armato e si lancia leoninamente, nella furia della rabbiosa reazione nemica, sull’ostacolo, incitando con la voce e il gesto la colonna che, elettrizzata dall’esempio eroico, lo segue entusiasticamente".

Gabriele Gallo