A 80 anni dall’eccidio. Fiaccole e silenzio per i sette fratelli Cervi: "Vivono nel ricordo"

Una camminata silenziosa, illuminata solo dalle fiaccole rette dai tantissimi presenti.

E’ stato ricordato così, ieri sera a Campegine, il sacrificio dei sette fratelli Cervi, in occasione dell’80° anniversario della loro esecuzione. Il corteo ha avuto per meta la tomba monumentale, dove i sette vennero tumulati nell’ottobre 1945, quasi due anni dopo la loro morte. Presenti, tra i cittadini, amministratori di diversi Comuni reggiani e un rappresentante dell’Anpi provinciale di Caltanissetta.

"Siamo qui a ricordare – ha affermato il sindaco Alessandro Spanò - il dolore umano di Genoeffa e di Alcide e di tutta una famiglia che si è vista strappare i figli da uno Stato inferocito che aveva deciso che la libertà di pensiero andava punita con la morte. Siamo qui a ritrovare il senso politico di questa storia. Questi sacrifici sono un monito chiaro sul costo della perdita della democrazia, agli uomini che smettono di credere che impegnarsi e fare politica e votare consapevolmente è l’unica strada per mantenere viva una nazione in un clima di costruttivo dialogo e cooperazione".

"La loro storia - ha aggiunto la presidente dell’Istituto Cervi Albertina Soliani - è stata di scelta politica ma sottende anche una grande esperienza umana. Viviamo oggi una stagione di grande disumanità, i Cervi in tempo di guerra hanno aperto il varco alla democrazia e alla pace. Sono ancora vivi se li facciamo vivere".

Le celebrazioni proseguiranno oggi. Il museo di Casa Cervi a Gattatico sarà aperto dalle ore 10 alle 17; e qui alle 15,30 andrà in scena lo spettacolo "Cide - I doni di Papà Cervi". A Reggio l’arcivescovo Giacomo Morandi celebrerà la messa in suffragio in Duomo a Reggio alle 9. Poi, alle 10, in Sala del Tricolore, si susseguiranno numerosi interventi e riflessioni, fino all’orazione del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Alle 11,45 le autorità di sposteranno al Poligono di Tiro di Reggio, dove i fascisti fucilarono i sette fratelli.

Francesca Chilloni