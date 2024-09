A 92 anni tampona l’autobus: "È il primo incidente nella vita"

Tradita dalla carreggiata stretta, ha valutato male lo spazio per il sorpasso e ha tamponato la corriera ma, facendo finta di nulla, ha continuato il suo viaggio. Solo dopo qualche chilometro, messa alle strette dall’autista dell’autobus, si è fermata a lato della carreggiata e scendendo ha esclamato: "Stavo andando a fare la spesa". Lei è una reggiana di 92 anni, che ieri mattina in via Comparoni a Gavasseto, durante un sorpasso, per evitare la vettura che sopraggiungeva dalla corsia opposta, ha tamponato la corriera 96 diretta a Reggio, che, dopo aver effettuato la fermata, stava immettendosi in strada. L’impatto è stato forte ma non si sono registrati feriti. Erano le 9.30 quando la corriera è stata bruscamente urtata dalla Fiat Panda dell’anziana. A terra sono volati zaini e borse, i passeggeri invece si sono stretti ai braccioli dei sedili. L’attimo di silenzio e sgomento è stato interrotto dal pianto dell’unico bambino presente. La corsa imminente dell’anziana ha costretto l’autista, El Morsli Mhammed, ad allertare le forze dell’ordine. La ‘fuga’ è durata poco, tanto che dopo qualche chilometro la 92enne ha fermato l’auto e così il conducente, vista l’età della donna, ha annullato la chiamata ai carabinieri. In soccorso sono arrivati i figli dell’anziana. La compilazione del cid è stata lunga, creando qualche disagio ai pendolari. Il figlio dell’anziana però si è scusato: "Tra due mesi le scade la patente. In tanti anni questo è stato il suo primo incidente".

Ylenia Rocco