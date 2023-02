A 93 anni è morto Savio Boschini

Vasto cordoglio a Correggio per la scomparsa di Savio Boschini, 93 anni, persona conosciuta e stimata. Appassionato di agricoltura e giardinaggio, aveva operato a lungo nel settore della manutenzione del verde. Era stato anche un dipendente della Cemental a Correggio, la cui attività è da tempo al centro di un iter giudiziario legato a malattie professionali che hanno interessato parte dei lavoratori. Il decesso è avvenuto al Santa Maria Nuova di Reggio. I funerali si svolgono in forma privata. Abitava a Correggio, in via Zanichelli. Lascia la moglie, una figlia, un fratello, nipoti e altri parenti. "Savio era una persona buona e generosa con tutti. La sua scomparsa lascia un grande vuoto", lo ricordano alcuni amici.