"A Bagno è necessario un cambio di passo su trasporti e viabilità"

"A Bagno - dice Lucio Ferretti - si intende seguire gli sviluppi che riguardano la proposta presente nel patto d’ambito 2023 nella quale si prospetta un utilizzo delle vecchie scuole elementari come polo di servizi alla cittadinanza. Inoltre, nelle proposte future, c’è la richiesta della messa in sicurezza di alcune fermate del tram della ‘Linea 2’ e un prolungamento della stessa linea, fino al costruendo polo sportivo di Masone perlomeno nelle corse di punta riguardanti gli studenti. Si tratta di un prolungamento circa di un chilometro e mezzo e la progettualità dell’intervento sembrerebbe fattibile. In generale ci si aspetta una disponibilità del Comune anche nella manutenzione della rete viaria".

