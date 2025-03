A Bagnolo la vita di don Puglisi. Dialetto a Guastalla

Stasera alle 21 al teatro di Bagnolo è in programma "U Parrinu. La mia storia con padre Pino Puglisi", spettacolo scritto, diretto e intepretato da Christian Di Domenico, impegnato in un viaggio, tra memoria e impegno civile, di un uomo che ha sfidato la mafia con l’educazione e l’amore. Il fulcro di questa vicenda è Il parroco (U parrinu) che con la sua dirompente e innovativa azione educativa nei confronti dei giovanissimi e dei più adulti ha smosso gli animi di molti: don Puglisi come portatore di un messaggio in cui l’amore prende il posto della paura, operando una rivoluzione che destabilizza gli antichi poteri basati sul terrore e radicati nell’ignoranza e nell’estrema povertà di chi soggiace.

Al teatro di Guastalla stasera alle 21 va in scena la Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano con la commedia "Tre soreli fora ed testa", per un evento benefico a favore dell’Aism. Con Carlotta Guidetti, Rina Mareggini, Susanna Cilloni, Attilio Baroni, Rameris Costetti, regia di Silvano Morini. Info: 370-3186390.

Mentre alla sala polivalente del centro culturale a Praticello di Gattatico alle 21 prosegue la rassegna dialettale con la compagnia Artemisia Teater propone la commedia "Mo guerda te pinseva un lavor e invece l’era n’eter che po l’era gnan collè...mah".

a.le.