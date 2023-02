La commedia "Boeing Boeing", con Matteo Vacca, in scena stasera alle 21 al teatro comunale di Bagnolo, con protagonisti pure Marco Fiorini (che cura anche la regia), Claudia Ferri, Ramona Gargano, Elisa Pazi e Martina Zuccarello. Una commedia entrata nel guinness dei primati come la pièce francese più rappresentata al mondo. A Londra in scena per sette anni consecutivi, nel 1966 ne è stato tratto l‘adattamento cinematografico con Tony Curtis e Jerry Lewis. La trama? Simone è un impenitente donnaiolo che vive a Roma e ha escogitato un sistema infallibile per vivere con le sue tre fidanzate: Valeria, Federica e Jacqueline, hostess di tre compagnie aeree diverse. Tutto procede perfettamente grazie a un collaudato sincronismo: all’arrivo della prima, la seconda è in partenza, mentre la terza è solo di passaggio. Ad aiutarlo ad affrontare con successo questo menage a quattro, c’è Olga, la sua fidata donna delle pulizie ucraina, pronta a cambiare foto e oggetti e ad organizzare menù diversi a seconda di chi tra le tre fidanzate si fermerà. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, pronti a far saltare il perfetto "calendario romantico" di Simone, in un andirivieni di fidanzate…