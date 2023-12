A battesimo a Fora di Cavola la Comunità energetica agricola

È stata formalizzata ieri mattina nella nuova sede del Caseificio di Fora di Cavola la Comunità Energetica dell’Appennino Reggiano, la prima a guida agricola in Italia. I soci fondatori sono il Caseificio di Cavola e Toano, Cna Reggio e Confcooperative Terre d’Emilia. Per il 2024 l’obiettivo è quello di installare otto impianti fotovoltaici presso le aziende associate al Caseificio, che arriveranno a generare un megawatt di energia. Un traguardo significativo, e permetterà di rendere disponibili le eccedenze alle comunità di Cavola e Toano. Inoltre, poiché il comune di Toano ha meno di cinquemila abitanti, coloro che desiderano investire nell’energia fotovoltaica potranno beneficiare del 40% di finanziamento. "La nostra latteria nata nel lontano 1929 prosegue nella strada degli investimenti non solo sul fronte produttivo e commerciale – dichiara il presidente del Caseificio di Cavola 993, Fulvio Fioroni che lo scorso anno, in località Fora, ha tenuto a battesimo il nuovo magazzino per 60.000 forme e anche centro di porzionatura e confezionamento – ma anche della tematica energetica in una ottica di sostenibilità ambientale che qualifica ulteriormente il nostro Parmigiano Reggiano di montagna. Inoltre, valutiamo positivamente il generare benefit sul territorio; per altro la comunità energetica cui abbiamo dato vita rimarrà aperta a chi, altri caseifici, cittadini e imprese, vorrà aderire, investendo sull’energia green".