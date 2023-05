A Binario49 il docufilm su Pio La Torre

La storia di Pio La Torre, politico del Pc e sindacalista siciliano assassinato da Cosa Nostra nel 1982, raccontata dal docufilm scritto e diretto da Walter Veltroni, sarà proiettato giovedì alle 21 al caffè letterario ‘Binario49’, in via Turri. L’appuntamento rientra nell’ambito di "Noi Contro le Mafie". Seguirà un dibattito alla presenza di Franco La Torre (foto), figlio di Pio, pacifista e cooperante, Antonio Nicaso, docente di storia delle oerganizzazioni criminali alla Queen’s University di Kingston (Canada), Monica Zappelli, sceneggiatrice dello stesso docufilm nonchè premio David di Donatello nel 2001 per il film "I cento passi". Modera Pierluigi Senatore, giornalista di Radio Bruno. Saluti del sindaco di Reggio Luca Vecchi e del presidente della Provincia, Giorgio Zanni.