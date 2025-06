A Borzano è tempo della tradizionale tortellata . Cena sotto le stelle, poi i ritmi anni ’60 e ’70

Tutto è pronto a Borzano per la tradizionale tortellata di San Giovanni. L’appuntamento sarà per domani sera alle 19.30 nel piazzale della chiesa parrocchiale di via Ariosto 1. La cena inizierà alle 20.30 dopo l’accreditamento. Il menù sarà composto da antipasto reggiano, torelli verdi e di zucca, mix di torte, caffè, acqua e vino. Il prezzo è di 25 euro per gli adulti, 15 euro dai 6 ai 12 anni, mentre sarà gratuito per i minori di 6 anni. Il ricavato sarà interamente devoluto al polo d’infanzia San Giovanni Bosco di Borzano. Per tutta la serata sarà aperto un punto bar. Le prenotazioni si raccolgono tramite Whatsapp al numero 3470113969.

Alle 21.30 si terrà il concerto con ‘45 giri fa’ con The Radio Luxembourg. E’ in programma uno spettacolo musicale con le canzoni degli anni ’60 e ’70. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la parrocchia di Borzano. Il 24 giugno, alle 19, verrà poi celebrata la Messa in occasione dell’inaugurazione delle opere di consolidamento della chiesa di San Giovanni Battista al Castello. In questa occasione, con ritrovo alle 17.30 nella piazzetta di Bozano, gli Amici del Cea hanno organizzato una camminata per raggiungere la chiesa. Sarà disponibile un servizio di navetta a cura degli scout e della parrocchia per accompagnare le persone con difficoltà motoria.

m. b.