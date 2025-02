A Brescello c’è Cappuccetto Rosso. Racconto alla rovescia all’Asioli

Diversi gli appuntamenti di oggi per il teatro destinato a ragazzi e famiglie.

· Al teatro Cervi di Brescello alle 16 va in scena un "Cappuccetto Rosso tutto da ridere", produzione di Teatro Zeta. In una successione di gag esilaranti e grottesche, la realtà si fonderà con la finzione in una versione della famosa favola… tutta da ridere. Produzione Teatro Zeta.

· All’Asioli di Correggio, nell’ambito di "Sciroppo di teatro", viene proposto alle 17 lo spettacolo "Racconto alla rovescia" con Claudio Milani, musiche di Debora Chiantella, Emanuele Lo Porto, Andrea Bernasconi. Il conto alla rovescia è la fine di un’attesa. L’attesa è tutta la vita che c’è tra un conto alla rovescia e l’altro. La vita può essere svelata come un succedersi di attese, ovvero di tanti conti alla rovescia. E per rappresentarla in scena si crea una storia che diventa un racconto alla rovescia.

· E al Piccolo Teatro in Piazza, a Sant’Ilario, alle 16 e alle 18 spazio a "Tana" del Sardegna Teatro/Compagnia Tpo. Con il linguaggio della danza e sculture di stoffa due personaggi cercano la loro "tana" per affrontare in sicurezza il buio della notte, il freddo, la pioggia, il sole. Bambine/i possono così esplorare suoni e forme (il bruco, l’orso, la chiocciola...), anche con la partecipazione degli adulti.

Posti limitati: per prenotazioni

ð 328-6019875.

a.le.