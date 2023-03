A Brescello conferenza storica sulla vita prima della moneta

Stasera alle 21 alla sala Prampolini del Centro culturale San Benedetto di via Cavallotti, a Brescello, la conferenza su "Sulle rive del Po: dal baratto alla moneta", con l’intervento di Giovanni Santelli, promossa dall’Accademia di Studi storici Brig di Brescello col patrocinio del Comune. Ingresso libero.

L’Accademia è nata sei anni fa dall’idea di un gruppo di estimatori di storia locale per promuovere lo studio del passato antico di Brescello, del suo territorio e dei luoghi comunque storicamente connessi, diffondendo i risultati attraverso riunioni, dibattiti, conferenze, lezioni, giornate di studio, convegni, pubblicazioni e altro ancora.

Al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza, a Reggio, stasera alle 21 viene proposto "Cuore selvaggio" di David Lynch, girato nel 1990. Il ribelle e anticonformista Sailor è stato appena rilasciato dalla prigione e si trova in libertà vigilata. Il protagonista sogna di fuggire per sempre alle grinfie delle autorità e intende arrivare in Texas in compagnia di Lula, una ragazza reduce da un trauma del passato e con la quale scorre una folle passione. L’isterica madre di Lula, per gelosia, decide di sguinzagliare alle calcagna della coppia un grottesco campionario di umanità, con intenti non certo benevoli.

Oggi alle 17,30 alla sede della Cgil di via Roma a Reggio un ciclo di incontri dedicati alla donna, con l’intervento della prof. Rossella Ghighi, docente associata di sociologia generale al Dipartimento di scienze dell’educazione all’Università di Bologna.

Alla sede dell’Università, in viale Allegri a Reggio, oggi alle 17,30 proseguono gli incontri della Luc, la Libera Università del Crostolo, dedicati alla pedagogia sociale, con Stefano Pagliaro che interviene su "La violenza intima domestica".

a.le.