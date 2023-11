A Brescello il mercato si fa in tre

La tradizionale fiera di Ognissanti a Brescello propone oggi in centro i banchetti del mercato settimanale del paese. Il programma degli eventi prevede domani il mercato straordinario, sabato il mercatino di Forte dei Marmi, mentre domenica toccherà al mercato dell’artigianato e dell’ingegno. La fiera propone pure la "Via delle associazioni" con gli stand allestiti e curati dalle varie associazioni e comitati del paese, con iniziative benefiche proposte dai volontari. Tutti i giorni restano attivi anche gli spazi del luna park tra piazza Matteotti e piazza Mingori. Non mancano gli spazi gastronomici e della ristorazione, oltre alle mostre e alle esposizioni nei vari musei e locali pubblici del centro storico brescellese. Una fiera che si presenta rinnovata e con eventi per bambini e adulti. Per informazioni: tel. 0522-482564.