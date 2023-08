A Brescello si ride con Willer Collura

Stasera a La Festa del Pd al Campovolo, alle 21,30 spazio a "We love 2000 vs Millenial", con le migliori canzoni del nuovo millennio, con ingresso gratuito. In balera l’orchestra di Maurizio Guzzinati, mentre alle 21 musica dal vivo con Vittorio Bonetti. A Massenzatico al via la fiera locale al circolo La Capannina: stasera cena, alle 21 "Cabaret sotto le stelle" con l’Artemisia Teater. La festa prosegue domani e lunedì. A Pieve Saliceto di Gualtieri la fiera di San Luigi: stasera cena con dj set musicale, domani alle 21 la commedia "Amur e bicicleti" della Palanca Sbusa. A Brescello prosegue la sagra di San Genesio: stasera il cabaret di Willer Collura e il tributo a Celentano di Giuseppe Scelta. Sagra di San Genesio anche a Fabbrico: stasera la Cena di Caplas, concerto del Laura Mars Trio, domani alle 17,30 benedizione del santo all’oratorio di San Genesio, oltre a narrazioni, letture e musiche.