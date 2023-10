"A Busana torni la guardia medica"

La municipalità di Collagna, venuta a conoscenza tramite i mass-media della cancellazione della guardia medica di Busana, approvata il 22 giugno scorso dal C.T.S.S ed entrata in vigore lo scorso 2 ottobre, non ci sta. La presidente Maura Natalini ricorda di aver convocato di sua iniziativa il Consiglio di Municipio di Collagna l’11 ottobre scorso dandone ampia diffusione presso tutte le frazioni della municipalità locale al fine di informare la cittadinanza delle modifiche conseguenti al servizio del punto guardia medica di Busana inaspettatamente chiuso. "Ho ritenuto per senso di rispetto del ruolo che mi è stato dato dai cittadini – afferma la presidente Natalini - assumermi la responsabilità di comunicare ciò che altri hanno deliberato e di cui non è stata data nessuna informazione. Apprendo ora che l’Amministrazione di Ventasso inizia ad interloquire con le varie municipalità per quanto riguarda cancellazione della guardia medica a Busana. Rilevo che il sindaco, presente al Consiglio di Municipio di Collagna, si è fatto promotore, a posteriori, delle indicazioni proposte in tale seduta e ad attivarsi per ripristinare il servizio ritenuto fondamentale per arginare il senso di isolamento e di abbandono".

s.b.