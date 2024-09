A Cabassi ’Imprendigreen 2024’

Confcommercio ha consegnato il riconoscimento ’Imprendigreen 2024’ a Morena Cabassi, titolare del Negozio Leggero di largo dei Mille, in centro a Guastalla, attribuendole il massimo rating. "Sono orgogliosa di questo riconoscimento. Fare parte della rete Negozio Leggero – spiega Lorena – mi offre la possibilità di essere parte attiva del cambiamento e un riferimento per lo sfuso sul mio territorio".

Il negozio è attivo dal novembre 2021 con una vasta gamma di prodotti sfusi, senza confezioni o imballaggi. Lavora anche con altre realtà imprenditoriali che, acquistando i prodotti del Negozio Leggero per uso proprio o fornendo un servizio ai dipendenti come wellfare aziendale, hanno la possibilità di ricevere un ’Attestato di sostenibilità’ che certifica il risparmio in termini di emissioni e di risorse non utilizzate.