A caccia dei cinquantenni del paese: grande festa a ’Il Lago’

Grande festa alla trattoria "Il Lago", a Reggiolo, per il ritrovo dei nati nel 1973 di Reggiolo, Brugneto e Villanova. Un raduno dei cinquantenni della zona che è stato organizzato da Massimiliano Veronesi, in collaborazione con Manrica Angeli e Cinzia Lodi, iniziando con i primi contatti con vecchi amici ed ex compagni di classe. Tramite i social e il passaparola, sono stati rintracciati e contattati quasi tutti gli attuali cinquantenni del paese. La cena si è svolta con musica e gadget. All’invito hanno risposto con gioia circa sessanta persone, per un compleanno speciale.