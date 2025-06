A caccia di affari al Volo. Cena in bianco ad Albinea

A caccia di affari, oggi dalle 7,30 alle 17,30 al Mercatino al Volo, di fianco al centro commerciale Meridiana a Reggio. Aperti i vari stand con oggetti usati ma anche in ottime condizioni per poter essere destinati a una "seconda vita". Ingresso libero. Per informazioni: tel. 347-6811710.

Oggi e domani in piazza Prampolini a Reggio prosegue Magic Market con truck food e spettacoli: oggi pomeriggio laboratorio di giocoleria con Cisko, in scena pure dalle 20,45, domani la pista dei tricicli Grilli con Amerigo, oltre al mercatino creativo "Cristalli & Leoni". Ingresso libero (tel. 338-8971889).

Stasera in piazza Cavicchioni ad Albinea l’associazione Albinea Live organizza la Cena in bianco, portando oggetti e abiti rigorosamente di colore bianco. Informazioni: info@albinealive.it.

Dopo il pasto spazio alla musica di dj Perry con le premiazioni. A Boretto, al parco Luciano Vecchi, oggi prosegue Beeretto 2025, la festa della birra con stand della gastronomia, birre artigianali, oltre all’animazione musicale che stasera è affidata a "The Crowing Crows", con un repertorio di Vintage & Modern Rock.