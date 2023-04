A caccia di rifiuti col Green Team

Pulire la zona verde attorno al Palazzetto dello Sport. Il Green Team ha organizzato una nuovo appuntamento di cura del territorio nell’ambito di "Un’ora per Cavriago". I volontari si incontreranno domani alle 10 al Palasport dello sport e verranno riforniti di pinze, guanti e sacchi per la raccolta, per poi andare a caccia di "tesori" (mozziconi, cartacce, lattine e bottiglie abbandonate…) nel parco e nelle aree sportive all’aperto. Negli anni il Green Team ha organizzato più di trenta iniziative di pulizia, contribuendo a rimuovere dalle zone pubbliche di Cavriago centinaia di chili di rifiuti. Oltre alle iniziative di pulizia, il Team si occupa di promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale. f.c.