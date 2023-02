I cammini storici e le vicende del passato legate al fiume Po ispirano le offerte del turismo di casa nostra, con proposte presentate ieri alla Bit di Milano da Visit Emilia, con gli interventi di Ivano Pavesi, vicesindaco di Guastalla, e di Lisa Manfredini, dell’Unione Comuni Bassa Reggiana. Si tratta del progetto "C’era una volta una Goccia" dedicato ai territori del Po, che unisce una ventina di Comuni che puntano a creare itinerari su misura alla scoperta del fiume e dei suoi circuiti naturalistici e culturali, da vivere a piedi, in bicicletta, in barca. Le iniziative comprendono "Discovery Water", con la mappatura dei luoghi principali da cui avviare la navigazione, noleggiare bici, visitare musei in cui approfondire la storia del fiume, fino a "Un Po di cultura" per promuovere i percorsi culturali del territorio. Con audio-guide si integra il racconto delle terre del fiume, grazie al coinvolgimento delle persone che le vivono e ne tramandano la memoria storica. L’ultima iniziativa riguarda la realizzazione di un calendario unico di eventi e di un festival dedicato al fiume Po. Da molti anni si parla di progetti per la valorizzazione del turismo lungo il Grande Fiume, con periodici annunci di piani e iniziative. Ma a fare la differenza, finora, sono state soprattutto le iniziative di operatori privati.