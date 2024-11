"A Calerno nessuno resterà senza medico"

Chiude a Calerno l’ambulatorio del medico di medicina generale dove esercitava il dottor Paolo Bizzi, da ieri in pensione. La sua sostituta, dottoressa Leoni, da oggi è operativa presso la Casa della Comunità di via Rossellini a Sant’Ilario. La nuova sede si trova a circa 2 km dalla frazione, dove operano già in medicina di gruppo 5 medici di base e 3 pediatri di libera scelta. Si confermano così le preoccupazioni di chi ha difficoltà di spostamento, come anziani e badanti. Tuttavia un secondo medico si è fatto avanti, disposto a esercitare nella frazione due giorni alla settimana, ed il Comune sta allestendo un ambulatorio che potrebbe entrare in funzione già a gennaio.

"C’è grande disponibilità dell’Ausl – commenta il sindaco Marcello Moretti – a condividere il bisogno di prossimità di un servizio essenziale in un contesto importante come Calerno, nel rispetto delle scelte dei medici di base che sono liberi di scegliere il luogo dove esercitare. Noi creiamo le condizioni, nel caso specifico lavorando per convincere le persone e mettendo a disposizione locali nostri". Ausl e Amministrazione comunale precisano così che "nessun cittadino di Calerno si trova da senza medico di medicina generale". La scelta di Leoni di non svolgere la professione a Calerno - specificano dal Municipio - risiede nel fatto che la professionista preferisce "l’esercizio del proprio ruolo in medicina di gruppo, per un costante ed efficace confronto tra i diversi professionisti, nonché per poter garantire servizi aggiuntivi, ad esempio la prenotazione Cup o l’assistenza infermieristica".

Il Comune aggiunge che fin dalla notizia di pensionamento del dottor Bizzi "si è impegnata per garantire la possibilità di offrire un locale adeguato al medico che volesse esercitarvi almeno due giorni a settimana". L’Ausl di contro "ha ricevuto la richiesta da parte di un medico di altro comune di esercitare anche a Calerno e sta lavorando con il Comune affinché questo possa realizzarsi nel più breve tempo possibile". Sono state sondate diverse ipotesi di collocazione dell’ambulatorio (compreso quello finora occupato da Bizzi) che "non si sono concretizzate". Il Comune allora ha messo a disposizione un suo locale che è in corso di allestimento e potrebbe aprire a inizio gennaio.

"Quando la situazione sarà definita - conclude l’amministrazione - i cittadini potranno anche optare per tale scelta. Consapevoli della delicatezza del passaggio abbiamo comunicato ai cittadini nelle modalità più rapide possibili anche gli orari del nuovo medico".

Francesca Chilloni